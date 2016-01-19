أسهم مصر تصعد بعد بيان رئاسي عن خطط لطرح حصص في بنوك وشركات حكومية

1235 جمت - واصلت الأسهم المصرية ارتفاعها القوي للجلسة الثانية على التوالي خلال معاملات اليوم الثلاثاء بعد صدور بيان رئاسي عن خطط لطرح حصص في بنوك وشركات حكومية بالبورصة خلال الفترة المقبلة.

وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 2.63 بالمئة ليغلق عند 6097.45 نقطة والمؤشر الثانوي 3.74 بالمئة ليغلق عند 354.4 نقطة.

وبلغت قيم التداول 519.418 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 91 بالمئة من المعاملات والمؤسسات على 74.55 بالمئة.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 1.15 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 5.45 بالمئة وبورتو القابضة 9.7 بالمئة والقلعة 7.9 بالمئة وطلعت مصطفى 3.1 بالمئة.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لرويترز اليوم الثلاثاء إنه يتم دراسة طرح حصص في بنكين بالبورصة لزيادة رأسمالهما وليس من بينهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وتأتي تصريحات عامر بعدما قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الليلة الماضية إنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة في تصريح نادر من الرئاسة عن البورصة وعمليات الطرح.

وقال عامر لرويترز اليوم "البنكان لا يشملان البنك الأهلي المصري وبنك مصر. طرح الحصص في البنكين لزيادة رأسمالهما وسيؤدي لخفض حصة الحكومة بنسبة 20% في كل منهما. ندرس أيضا طرح حصة البنك المركزي في أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجي."