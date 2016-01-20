مؤشرات بورصة الكويت تعاود الهبوط من جديد

0635 جمت - عادت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الأربعاء للهبوط من جديد بعد ارتفاعها أمس لجلسة واحدة أعقبت عشر جلسات من الانخفاض المتتالي.

وهبط المؤشر الرئيسي اليوم 0.76 في المئة إلى 5045.5 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.43 في المئة إلى 793.6 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن سبب هبوط بورصة الكويت منذ بداية العام ليس فقط أسعار النفط وإنما الأهم من ذلك هو تراجع المعنويات لدى المتداولين مدللا على ذلك بهبوط كثير من الأسهم لمستويات أقل من قيمتها الحقيقية ومع ذلك لا تجد من يشتريها.

وأضاف أن ارتفاع أمس كان متواضعا مقارنة بما حققته أسواق الخليج الأخرى والبورصة المصرية وهو ما يدل على أن رد الفعل في بورصة الكويت يكون عادة بطيئا لاسيما في فترات الصعود.

وهبطت أسهم بنك الخليج 1.9 في المئة وفيفا 1.01 في المئة والمباني 1.2 في المئة وأجيليتي 2.5 في المئة.

وهبط سهم بنك بوبيان 2.5 في المئة إلى 395 فلسا بعد أن قال إنه يعتزم إصدار صكوك قدرها 250 مليون دولار لتعزيز رأسماله.