لمحة -المؤشر الكويتي يهوي 2.2% والأسهم القيادية تهبط

* المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت يهبط 2.2% إلى 4970 نقطة ومؤشر كويت 15 ينزل 2.9% إلى 774.4 نقطة مع انخفاض معظم أسهمه بسبب هبوط أسواق النفط العالمية.