مؤشرات بورصة الكويت تغلق منخفضة مع هبوط أسعار النفط

0940 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء على انخفاض وسط هبوط البورصات الإقليمية بسبب نزول أسعار النفط.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي منخفضا 1.95 في المئة إلى 4985.3 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 2.55 في المئة إلى 776.8 نقطة.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 4.3 في المئة وبيت التمويل الكويتي 2.2 في المئة وأمريكانا 3.2 في المئة.

وقال المحلل المالي عدنان الدليمي لرويترز "إن القادم أسوأ" في ظل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة مؤكدا أن أوضاع السوق هي رسالة لمن بيده الأمر بضرورة إصلاح وضع السوق.

وأضاف الدليمي أن القدرة على الشراء لم تعد متوافرة حاليا إلا للمحفظة الوطنية الحكومية وبعض المحافظ والصناديق الكبيرة معتبرا أنها "تقوم بذلك بالفعل" للاستفادة من هذا الهبوط الكبير للأسهم.

وارتفع عدد محدود من الأسهم منها مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 1.9 في المئة واكتتاب 9.8 في المئة واستراتيجيا 7.6 في المئة.