بورصتا دبي وأبوظبي تغلقان عند أدنى مستوى في 28 شهرا

1018 جمت - هبطت بورصتا دبي وأبوظبي أكثر من ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى في 28 شهرا اليوم الأربعاء مما بدد انتعاش اليوم السابق مع إقبال المستثمرين على البيع بسبب تجدد المخاوف من تراجع أسعار النفط واضطراب أسواق الأسهم.

وهوى مؤشر بورصة دبي 4.6 بالمئة ليغلق عند 2639 نقطة.

وكان السهمان الأكثر تداولا على المؤشر سهم شركة أرابتك العقارية وسهم دريك آند سكل وهبط الاثنان 7.7 بالمئة و9.5 بالمئة على التوالي.

وهوت بورصة أبوظبي 3.1 بالمئة إلى 3768 نقطة لتصل خسائرها منذ بداية 2016 إلى 12.5 بالمئة. وهبطت ثلاثة أرباع الأسهم المتداولة أكثر من أربعة بالمئة.

وسجلت الأسهم المتوسطة والصغيرة هبوطا حادا إذ هرع المستثمرون المحليون إلى التخلص من الأسهم بشكل عشوائي. وهبط سهم دانة غاز الأكثر تداولا في بورصة أبوظبي 9.5 بالمئة.

وقال متعامل في أبوظبي "أسواق الأسهم متقلبة وعرضة لتأرجح أسعار النفط... خسر انتعاش يوم الثلاثاء قوة الدفع والسبب هو أننا عدنا إلى نفس المخاوف الاقتصادية التي حلت بأسواق الأسهم منذ بداية العام."