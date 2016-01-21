رئيس مجلس الإدارة: أرباح بنك الكويت الوطني في 2015 تعكس نموه القوي ونشاطه التشغيلي

الكويت 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني إن أرباح المجموعة التي أعلنت اليوم الخميس تعكس نمو البنك القوي ونشاطه التشغيلي الحقيقي في حين أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن 27 في المئة من الأرباح ناتجة من الفروع الخارجية والشركات التابعة.

وأظهرت النتائج التي أعلنها البنك اليوم الخميس أن أرباحه السنوية بلغت 282.16 مليون دينار في 2015 مقارنة مع أرباح قدرها 261.81 مليون دينار في 2014.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع 30 فلسا لكل سهم و5 أسهم منحة لكل 100 سهم عن 2015.

لكن أرباح البنك الصافية تراجعت 6.3 في المئة في الربع الرابع من 2015 لتبلغ 54.24 مليون دينار (178.19 مليون دولار) مقابل 57.89 مليون دينار قبل عام.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن هذه النتائج تعكس أيضا "صوابية السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه في العام 1952."

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر إن البنك يمضي قدما في استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنتها محليا وإقليميا وتعزيز موقعه الريادي على المستويين المحلي والإقليمي.

وأوضح الصقر أن البنك حافظ في السوق المحلي على "حصصه السوقية المرتفعة محققا نموا في كافة مجالات الأعمال في الكويت كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يمثل جزءا أساسيا من استراتيجيتنا المحلية."

ويمتلك بنك الكويت الوطني 58.4 في المئة من أسهم بنك بوبيان الاسلامي الكويتي. ولم يعلن بنك بوبيان عن نتائجه السنوية بعد.

وأكد الصقر أنه على المستوى الإقليمي والدولي فإن "النتائج القوية التي حققتها الفروع الخارجية والشركات التابعة تؤكد نجاح استراتيجيتنا لتنويع مصادر الدخل."

وقال الصقر "ساهمت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة بنحو 27% من إجمالي أرباح المجموعة خلال العام 2015 وذلك على الرغم من استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية وتداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق الخليجية."