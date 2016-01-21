بنك بوبيان الكويتي يحقق 25% ارتفاعا في أرباحه السنوية في 2015

الكويت 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج بنك بوبيان الكويتي التي اطلعت عليها رويترز أن أرباحه السنوية بلغت 35.2 مليون دينار (115.6 مليون دولار) في 2015 مقابل 28.2 مليون دينار في سنة 2014 بارتفاع نسبته 25 في المئة.