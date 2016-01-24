الأسهم المصرية تقفز أكثر من 3% عند الفتح

0900 جمت - ارتفعت الاسهم المصرية أكثر من ثلاثة في المئة في التعاملات المبكرة مبتعدة عن أقل مستوى في 28 شهرا الذي نزل إليه يوم الخميس الماضي.

وجاءت مكاسب البورصة المصرية تمشيا مع باقي بورصات المنطقة حيث أشاع ارتفاع أسعار النفط والبورصات العالمية في نهاية الاسبوع الماضي جوا من الارتياح بين المستثمرين.

وصعد المؤشر الرئيسي 3.7 في المئة كما ارتفع المؤشر الثانوي 1.1 بالمئة.

وقفز سهم كل من البنك التجاري الدولي والقلعة القابضة -اللتين تمتلك فيهما صناديق أجنبية حصص أغلبية- أكثر من خمسة في المئة.

وزادت أسهم عامر جروب 7.9 في المئة وبورتو جروب 6.2 في المئة وبالم هيلز ستة في المئة.

كما صعدت أسهم طلعت مصطفى 4.5 في المئة والمصرية للاتصالات 3.9 في المئة وأوراسكوم كونستراكشون 3.5 في المئة وجي.بي أوتو 3.1 في المئة.