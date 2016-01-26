تباين مؤشرات الكويت صباحا

0605 جمت - تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في بداية معاملات اليوم الثلاثاء مع هبوط أسعار النفط العالمية الليلة الماضية لتعاود الاقتراب من مستوى 30 دولارا المهم.

وارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.04 بالمئة ليصل إلى 777.24 نقطة بينما تراجع المؤشر الرئيسي السعري 0.17 بالمئة ليصل إلى 4929.8 نقطة.

ونزلت أسهم بنك وربة 1.25 بالمئة والصناعات الوطنية 1.85 بالمئة. واستقرت اسهم بيتك وأجيليتي بعد التراجع في الدقيقة الأولى من معاملات اليوم.

وهبطت أسعار النفط ستة بالمئة امس الاثنين بعد أنباء بأن إنتاج العراق بلغ مستوى قياسيا الشهر الماضي ليتجدد التركيز على تخمة المعروض التي هبطت بالأسعار الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما.