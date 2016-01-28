الأسهم القيادية ترفع مؤشرات بورصة الكويت صباحا

0748 جمت - دفعت الأسهم القيادية لاسيما أسهم البنوك مؤشرات بورصة الكويت للارتفاع صباح اليوم الخميس لتعوض جزءا مما فقدته منذ بداية العام بسبب هبوط أسعار النفط.

وصعد المؤشر الرئيسي 0.64 في المئة إلى 5001 نقطة في حين قفز مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 2.12 في المئة إلى 805 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن أرباح البنوك التي أعلنت حتى الآن "جيدة في ظل الظروف الصعبة الحالية" وهي تعزز أداء البورصة.

وأكد أن إعلان وزارة المالية أن الإنفاق الرأسمالي سيكون 3.3 مليار دينار ويمثل 17 في المئة من إجمالي مصروفات ميزانية 2016- 2017 يعني أن إنفاق الحكومة على المشروعات لن يتأثر سلبا بهبوط أسعار النفط وهي رسالة "تطمين للمستثمرين."

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 2.9 في المئة وبيت التمويل الكويتي 3.3 في المئة وبنك الخليج 1.9 في المئة وبنك برقان 4.8 في المئة.

كما صعدت أسهم زين ثلاثة في المئة وأجيليتي 2.4 في المئة وكيبكو 3.9 في المئة.