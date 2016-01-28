بورصات الخليج ترتفع بعد إثارة روسيا قضية إنتاج النفط

0742 جمت - ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة وقطر في بداية التعاملات اليوم الخميس في الوقت الذي تماسكت فيه أسعار النفط فوق مستوى 30 دولارا للبرميل.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة أربعة في المئة أمس الأربعاء بعد أن قرر مسؤولون روس ضرورة التباحث مع المملكة العربية السعودية والدول الأخرى الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن خفض الإنتاج لزيادة الأسعار. غير أن العقود الآجلة عاودت الهبوط قليلا اليوم الخميس إلى 32.61 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 1.2 في المئة مع زيادة حجم التداول. وكانت السوق ارتفعت اثنين في المئة أمس الأربعاء.

وقفز سهم الخليج للملاحة القابضة أربعة في المئة متجها نحو تسجيل سادس ارتفاع في سبع جلسات.

وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي اثنين في المئة. وكان السهم قفز 5.3 في المئة أمس الأربعاء عندما أعلنت الشركة تحقيق صافي ربح أكبر من التوقعات في الربع الأخير.

وهبط سهم منافسه بنك أبوظبي الوطني -المدرج على بورصة أبوظبي وأكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث قيمة الأصول- 0.7 في المئة بعد أن أعلن البنك هبوط صافي ربحه في الربع الأخير 24.5 في المئة.

وارتفع سهم بنك الخليج الأول أكبر بنك من حيث الرأسمال السوقي واحدا في المئة.

وارتفعت بورصة أبوظبي 0.7 في المئة.