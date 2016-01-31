المؤشر الأردني يرتفع لأعلى مستوى له منذ 23 أسبوعا

1335 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم بفعل شراء محدود في أسهم قيادية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 23 أسبوعا وسط قيمة تداول جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأحد مرتفعا بنسبة 0.33 بالمئة إلى 2147 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 10.9 مليون دينار مقارنة مع 7.8 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عوني مصطفى محلل مالي إن المتعاملين يترقبون نتائج الشركات عن العام الماضي ونسب التوزيعات

وأضاف مصطفى "التفاؤل موجود ومن المتوقع تحسن السوق بشكل أكبر."

وارتفع سهم الكهرباء الأردنية 0.16 بالمئة إلى 2.87 دينار وسهم مصفاة التبرول 0.45 بالمئة إلى 4.38 دينار.

وتراجع سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 6.09 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 3.92 بالمئة إلى 2.69 دينار.

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