سهم فيفا الكويتية يهوي 4.3% بعد ارتفاع حصة الاتصالات السعودية فيها

0622 جمت - هوى سهم شركة فيفا للاتصالات المتنقلة الكويتية في بورصة الكويت صباح اليوم 4.26 في المئة إلى 900 فلس بعد أن أعلنت شركة الاتصالات السعودية أن حصتها في فيفا ارتفعت إلى 51.8 بالمئة من 26 بالمئة بعد انتهاء فترة العرض غير الملزم الذي قدمته للمساهمين للاستحواذ على أسهم الشركة.

وقالت شركة الاتصالات اليوم الاثنين إن عدد الاسهم المقبولة في العرض بلغ 128.86 مليون سهم بما يمثل 25.8 بالمئة من اجمالي الأسهم المصدرة لفيفا على أساس سعر شراء دينار للسهم (12.34 ريال سعودي).

وتمتلك المؤسسات الحكومية الكويتية نحو 16 بالمئة في فيفا بحسب بيانات رويترز.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن هناك جهات تضغط على السهم من أجل خفض سعره لتمكين الاتصالات السعودية من شرائه بأقل سعر ممكن لزيادة حصتها فوق النسبة التي حصلت عليها.

وهبط المؤشر الرئيسي 0.31 في المئة إلى 5098.6 نقطة في حين انخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية واحدا في المئة إلى 821.9 نقطة.

وقال صبري إن هناك عمليات جني أرباح تتم في السوق بعد أن ارتفع خلال الايام الأخيرة من يناير.

وانخفضت أسهم بنك الكويت الوطني 2.8 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية 1.75 في المئة وزين والمباني 1.4 في المئة.