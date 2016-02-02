الأسهم القيادية تهبط في الكويت صباحا

0615 جمت - هبط عدد من الأسهم القيادية في بورصة الكويت صباح اليوم الثلاثاء ما دفع مؤشر كويت 15 للانخفاض 0.3 في المئة ليصل إلى 825.5 نقطة في حين بلغ انخفاض المؤشر الرئيسي 0.37 في المئة ليصل إلى 5088 نقطة.

وقال نواف الشايع المحلل المالي إن السبب الرئيسي هو تأخر كثير من الشركات والبنوك ومنها شركات قيادية في الإعلان عن نتائجها حتى الآن.

وأضاف أن جلسة أمس سادتها عمليات جني الأرباح "واليوم هناك تكملة لجني الأرباح" إضافة للنشاط المضاربي منذ بداية الجلسة.

وقال إن كثيرا من الشركات الكويتية تتأثر سلبا بتطورات الأسواق العالمية لأن لها تعاملات خارجية.

وهبطت أسهم بنك وربة 2.25 في المئة وبيت التمويل الكويتي واحدا في المئة وبنك الخليج 1.9 في المئة وبنك بوبيان 2.5 في المئة.

وارتفع سهم زين 2.8 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.45 في المئة والمال اثنين في المئة ومراكز 8.9 في المئة.