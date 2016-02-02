مشتريات العرب تصعد ببورصة مصر صباحا
0844 جمت - دفعت مشتريات العرب ومؤسسات المال المحلية بورصة مصر للارتفاع في بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط سيولة متوسطة.
وصعد المؤشر المصري الرئيسي 1.45 بالمئة ليصل إلى 5992.7 نقطة والمؤشر الثانوي 0.27 بالمئة ليصل إلى 353.3 نقطة.
وبلغت قيم التداول 90.768 مليون جنيه.
ومالت معاملات العرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 70.3 بالمئة من المعاملات حتى الان والعرب على 14.9 بالمئة.
وكسبت أسهم التجاري الدولي 1.5 بالمئة وبالم هيلز 4.3 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.8 بالمئة وهيرميس 1.7 بالمئة.
وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية "مستوى 6000 نقطة صعب جدا على السوق وقد نجد عنده مبيعات وتخفيف مراكز من قبل المتعاملين."
وارتفعت اسهم طلعت مصطفى 1.8 بالمئة وجلوبال والمصرية للاتصالات 1.7 بالمئة وإعمار مصر 2.4 بالمئة والقلعة 0.8 بالمئة.
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