مؤشرات الكويت تهبط صباحا مع عودة النفط للهبوط

0620 جمت - هبطت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الأربعاء مع عودة أسعار النفط للنزول من جديد.

وانخفض المؤشر الرئيسي 0.7 في المئة ليصل إلى 5096.9 نقطة كما انخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.07 في المئة ليصل إلى 823.8 نقطة.

وواصلت أسعار النفط الهبوط لثالث جلسة في التعاملات الاسيوية اليوم الاربعاء بعد أن أظهر تقرير من معهد البترول الامريكي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت قفزة الاسبوع الماضي لتصل إلى أكثر من نصف مليار برميل بينما تخطط إيران لزيادة صادراتها بدءا من مارس اذار.

وهبطت عقود خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط 10 سنتات إلى 29.78 دولار للبرميل بعد أن أغلقت أمس الثلاثاء منخفضة 1.74 دولار أو 5.5 بالمئة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن الأسواق الخليجية والسوق الكويتي بشكل خاص أصبحت ذات "حساسية مفرطة" تجاه أسعار النفط سواء في حالات الصعود أو الهبوط.

وقال إن سبب الهبوط الكبير للأسهم القيادية يعود إلى أنها تحولت خلال الأسابيع الماضية من قبل محافظ وصناديق كبيرة إلى أسهم مضاربية وهو ما جعلها عرضة للتقلبات اليومية للسوق.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني في مستهل الجلسة 1.4 في المئة وبيت التمويل الكويتي واحدا في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة.

كما تراجعت أسهم زين 1.4 في المئة وأجيليتي 2.3 في المئة ومجموعة الصناعات 1.8 في المئة وفيفا 1.1 في المئة.