بورصات الخليج تنخفض صباحا مع هبوط النفط

0723 جمت - تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد نزول أسعار النفط والانخفاض الحاد للبورصات الآسيوية عقب هبوط الأسهم الأمريكية.

وسجلت السوق القطرية أكبر الخسائر بين بورصات الخليج مع هبوط سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات.

وانخفض مؤشر سوق دبي 1.1 بالمئة في الدقائق الخمس والأربعين الأولى من الجلسة مع نزول سهم إعمار العقارية 2.7 بالمئة.

وتراجع سهم أرامكس 0.3 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن هبوط صافي ربحها 36 بالمئة في الربع الأخير إلى 57.6 مليون درهم (15.7 مليون دولار). وكان سيكو البحرين يتوقع أرباحا قدرها 97.6 مليون درهم.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 بالمئة وسط موجة هبوط واسعة للأسهم وإن كان سهم الواحة كابيتال قد صعد 1.6 بالمئة في تداول كثيف على غير المعتاد.

وهبط مؤشر البورصة القطرية 2.4 بالمئة مع نزول سهم صناعات قطر الأكثر تداولا في السوق 4.8 بالمئة. وتتأثر الشركة المنتجة للبتروكيماويات والصلب بأسعار النفط والإنفاق على البنية التحتية بالخليج الذي يتباطأ بسبب سياسات التقشف التي تتبناها الحكومات.