الأسهم الكويتية تقفز صباحا بدعم من صفقة أمريكانا

0622 جمت - صعدت الأسهم الكويتية صباح اليوم الخميس بدعم من إعلان مجموعة الخير للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي توقيع اتفاق لبيع حصتها في شركة أمريكانا لشركة يقودها محمد العبار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية 1.2 في المئة إلى 5180 نقطة بينما قفز مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 2.3 في المئة.

وقال المحلل المالي عدنان الدليمي لرويترز إن الفائدة لن تنعكس فقط على أسهم مجموعة الخرافي وإنما على السوق ككل لاسيما بنك الكويت الوطني الذي يجري تعاملات واسعة مع المجموعة.

وقفز سهم بنك الكويت الوطني 5.8 في المئة كما ارتفعت أسهم الخرافي ومنها زين 5.7 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية 5.3 في المئة والساحل 9.6 في المئة والمال 9.8 في المئة والاستثمارات الوطنية 7.3 في المئة.

وأوقفت هيئة أسواق المال سهم أمريكانا عن التداول لمدة ساعة.

وقال الدليمي إن مثل هذه الصفقة لو تمت فسيكون لها انعكاس إيجابي على الوضع الاقتصادي "لأنها تدخل مستثمر أجنبي للسوق وتحقق مكاسب للقطاع الخاص وهذا يشجع شركات أخرى لتبيع جزءا من أصولها."

وأضاف أن البنوك ستستفيد لأن هناك ضغوطا قوية تتعرض لها البنوك بسبب الالتزام بتعليمات بازل 3.