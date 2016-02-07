بورصات الخليج تتراجع متأثرة بالنفط والأسواق العالمية

7 فبراير شباط (رويترز) - تراجعت بورصات الإمارات وقطر في مستهل التعاملات اليوم الأحد بعد أن هوت أسعار النفط وانحدرت البورصات العالمية.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة ليفقد بعض المكاسب التي حققها يوم الخميس عندما ارتفع 2.1 بالمئة. وانخفض سهم دانة غانة 2.2 بالمئة بعد أن ارتفع 4.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتباين أداء القطاع المصرفي إذ انخفض سهم بنك الخليج الأول 0.9 بالمئة في حين ارتفع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.4 بالمئة.

واستقرت بورصة دبي تقريبا خلال أول 45 دقيقة من التداول. لكن سهم إعمار العقارية قفز 1.9 بالمئة بينما ينتظر المستثمرون أن تعلن أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارة وفقا للقيمة السوقية نتائجها الفصلية خلال أيام. وتوقع بنك سيكو البحرين أن تحقق إعمار صافي ربح يصل إلى 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) في الربع الرابع من 2015 بزيادة 26 بالمئة عن العام السابق.

وفي قطر هوى مؤشر البورصة واحدا بالمئة وتراجع سهم صناعات قطر 3.2 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المنتجة للبتروكيماويات والمعادن صافي ربح بلغ 570 مليون ريال قطري (157 مليون دولار) للأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول. وهذا تراجع عن صافي ربحها قبل عام البالغ 1.62 مليار ريال قطري. وكان بنك سيكو البحرين و(كيو.ان.بي) للخدمات المالية قد توقعا أرباحا تتراوح بين 1.16 و1.11 مليار ريال قطري.