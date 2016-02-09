بيتك تركيا يصدر صكوكا بقيمة 350 مليون دولار لتعزيز رأسماله
الكويت 9 فبراير شباط (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الثلاثاء إن وحدته في تركيا بيت التمويل الكويتي التركي (بيتك-تركيا) أصدر صكوكا قيمتها 350 مليون دولار "لتعزيز وضعه الرأسمالي".
ويمتلك بيت التمويل الكويتي نسبة 62 بالمئة في بيتك-تركيا الذي يأتي في المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية العاملة في تركيا حيث تنمو أعماله بما بين 20 و25 بالمئة سنويا ويملك 327 فرعا موزعة على مناطق تركيا المختلفة.
وقال بيان أصدره بيت التمويل الكويتي اليوم إن الصكوك التي أصدرها بيتك-تركيا يبلغ أجلها عشر سنوات بعائد 7.9 في المئة وسيتم إدارجها في بورصة ايرلندا. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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