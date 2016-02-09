بنك وربة الكويتي يحقق قفزة في أرباحه السنوية في 2015

الكويت 9 فبراير شباط (رويترز) - حقق بنك وربة الكويتي قفزة في أرباحه السنوية حيث ارتفعت إلى مليون دينار (3.3 مليون دولار) في 2015 مقابل 115 ألف دينار قبل عام.

وطبقا للبيانات التي نشرها البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية على موقع بورصة الكويت الالكتروني فقد سجل خسارة صافية بلغت 251 ألف دينار في الربع الرابع من 2015 مقابل خسارة قدرها 203 آلاف دينار قبل عام.

وأوصى مجلس إدارة البنك بعدم توزيع أرباح عن سنة 2015.

وقال البنك إن أرباحه الصافية السنوية ارتفعت بفضل "زيادة صافي ايرادات التمويل والتي تعود بشكل رئيسي إلى الزيادة البالغة 40 في المئة في نسبة محفظة التمويل في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015 كمقارنة بمحفظة التمويل في العام السابق."

وقال البنك إن من أسباب الارتفاع في أرباحه السنوية أيضا "الأتعاب والعمولات التي تحققت بعد إتمام تمويل مشترك من قبل البنك."

(الدولار = 0.2996 دينار)