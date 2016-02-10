البورصة المصرية تغلق مرتفعة

1324 جمت - أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع اليوم الأربعاء لتعوض بعضا من خسائرها الحادة في الجلسة السابقة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.97 بالمئة إلى 6062.65 نقطة في حين زاد المؤشر الثانوي 0.58 بالمئة ليسجل 351.03 نقطة.

قاد المكاسب سهم البنك التجاري الدولي بصعوده 0.94 بالمئة في حين زادت أسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 4.37 بالمئة وجهينة للصناعات الغذائية 2.86 بالمئة والمصرية للاتصالات 3.67 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم طلعت مصطفى 2.04 بالمئة وجي.بي أوتو 2.39 بالمئة وبالم هيلز للتعمير 0.88 بالمئة.

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1320 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية للجلسة الثانية على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوع بفعل عمليات شراء في أسهم ريادية بقيادة سهم البنك العربي.