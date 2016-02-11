المؤشر الأردني ينهي الأسبوع مستقرا

1325 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على استقرار اليوم الخميس دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط قيمة تداول جيدة غلبت عليها الصفقات الداخلية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مستقرا عند 2129.13 نقطة في حين زادت قيمة التداول إلى 8.1 مليون دينار مقارنة مع 7.9 مليون دينار.

وقال المحلل المالي عامر المعشر إن البورصة شهدت اليوم بناء مراكز محدودة في أسهم قيادية ولكن المضاربات لا تزال مسيطرة.

وأضاف المعشر "صفقة داخلية في سهم البنك العربي زادت قيمة التداول."

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 0.38 بالمئة إلى 5.27 دينار وسهم البنك العربي 0.8 بالمئة إلى 6.25 دينار.

وتراجع سهم الاتصالات الأردنية 0.39 بالمئة إلى 2.55 دينار.

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