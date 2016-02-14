مبيعات الأجانب والعرب تهبط ببورصة مصر صباحا

0900 جمت - دفعت مبيعات الأجانب والعرب على بعض السهم القيادية بورصة مصر للتراجع صباح اليوم الأحد وسط قيم تداول ضعيفة.

وتراجع المؤشر الرئيسي 0.25 بالمئة ليصل إلى 5799.1 نقطة بعد ان كان مرتفعا صباحا.

وبلغت قيم التداول 60.195 مليون جنيه.

ومالت معاملات الأجانب والعرب إلى البيع بينما مالت معاملات المصريين إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 91.4 بالمئة من التداولات حتى الان والمؤسسات على 79.6 بالمئة.

ونزلت أسهم التجاري الدولي 1.1 بالمئة وطلعت مصطفى 2.6 بالمئة والقلعة 0.8 بالمئة وسوديك 1.5 بالمئة وجلوبال 0.6 بالمئة.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة بحثية اليوم إن المؤشر الرئيسي أغلق الخميس الماضي تحت حد إيقاف الخسائر عند 5895 نقطة "مما ينذر بمزيد من التراجع صوب مستوى الدعم التالي 5650 نقطة."

وخسرت أسهم هيرميس وبايونيرز 0.5 بالمئة وجي.بي أوتو 0.9 بالمئة والمصرية للاتصالات 0.8 بالمئة.