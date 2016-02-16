مشتريات مؤسسات المال المحلية والعربية تصعد ببورصة مصر

0912 جمت - دفعت مشتريات مؤسسات المال المحلية والعربية بورصة مصر للصعود بقوة خلال الساعة الأولى من معاملات اليوم الثلاثاء وسط زيادة نسبية في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 1.42 بالمئة ليصل إلى 5882.3 نقطة والمؤشر الثانوي 0.24 بالمئة إلى 354.05 نقطة.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع والعرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 96.2 بالمئة من التداولات حتى الآن والمؤسسات على 80.2 بالمئة.