مشتريات العرب تصعد بالمؤشر المصري الرئيسي

1235 جمت - دفعت مشتريات المتعاملين العرب والمؤسسات على سهم بالم هيلز وبعض الأسهم القيادية بورصة مصر للارتفاع خلال معاملات اليوم الأربعاء وسط زيادة نسبية في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.9 بالمئة ليغلق عند 5947.7 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.99 بالمئة ليغلق عند 350.3 نقطة.

وبلغت قيم التداول 470.101 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والاجانب إلى البيع بينما مالت معاملات العرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 73 بالمئة من التداولات والأفراد على 62.7 بالمئة والعرب على 14.2 بالمئة.

وصعدت أسهم بالم هيلز أربعة بالمئة وهيرميس 1.95 بالمئة وإعمار مصر 1.4 بالمئة والسويدي اليكتريك 5.6 بالمئة.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن نجاح المؤشر الرئيسي في تخطي مستوى 5900 نقطة "قد يؤدي إلى تمهيد الطريق للصعود صوب مستوى 6300 نقطة وقد يمتد الصعود لمستوى 6500 نقطة."