المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
1300 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب أسهم البتروكيماويات على خلفية ترقب المتعاملين لاجتماع يضم كبار منتجي النفط من شأنه أن يدعم أسعار الخام.
وارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء مع انتقال الجهود التي تقودها روسيا والسعودية للوساطة في اتفاق على تجميد مستويات الإنتاج وتخفيف التخمة العالمية إلى إيران التي بدا أنها تتبنى موقفا متشددا.
ويلتقي وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه نظرائه الفنزويلي والعراقي والقطري اليوم في طهران.
وأغلق المؤشر مرتفعا 1.1 بالمئة عند 5801.7 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.6 مليار ريال.
وقفز مؤشر البتروكيماويات 1.7 بالمئة مدعوما بمكاسب سهم سابك ذو الثقل الذي صعد 1.5 بالمئة. وزادت أسهم معادن وينساب وموبايلي والراجحي والإنماء وسامبا بمكاسب تراوحت بين 0.5 و7.2 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم جرير 2.05 بالمئة وساب 1.3 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.7 بالمئة والسعودي الهولندي 1.5 بالمئة واسمنت الجنوبية 1.1 بالمئة.
-------------------