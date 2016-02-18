المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع صباحا

0625 جمت - ارتفع المؤشر الكويتي الرئيسي صباح اليوم الخميس 0.24 في المئة ليصل إلى 5158.6 نقطة في حين تراجع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.12 في المئة إلى 830.3 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن العمليات المضاربية هي التي "تتسيد التداولات" في الوقت الحالي مبينا أن التداولات مركزة بشكل أكبر على الأسهم الصغيرة.

وحول الاتفاق النفطي الذي عقد أول من أمس بشأن الانتاج بين دول من أوبك وروسيا قال الدليمي إن تأثيره على البورصات العالمية كان إيجابيا لكنه لن يكون "متغيرا أساسيا" بحيث يؤثر على بورصة الكويت تأثيرا كبيرا متوقعا حدوث عمليات جني أرباح في السوق في جلسة نهاية الاسبوع اليوم.

وهبط سهم المباني 2.3 في المئة إلى 850 فلسا بعد أن حققت الشركة ارتفاعا طفيفا في أرباحها السنوية في سنة 2015 بلغت نسبته 1.2 في المئة.

وقالت الشركة في بيان أمس إن أرباحها الصافية بلغت 48.5 مليون دينار (161.8 مليون دولار) في 2015 مقابل 48.2 مليون دينار قبل عام.

وهبط سهم أجيليتي 1.2 في المئة والوطنية العقارية 1.1 في المئة وأعيان 3.6 في المئة وسفن 4.1 في المئة.