بورصة مصر تنهي الأسبوع منخفضة

1235 جمت - أنهت بورصة مصر معاملات الأسبوع على تراجع اليوم الخميس بفعل مبيعات المصريين والأجانب وسط شح شديد في السيولة.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 82 بالمئة من المعاملات والاجانب على 10.5 بالمئة والأفراد على 68 بالمئة.