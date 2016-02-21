سهم أريد يرتفع في الكويت رغم هبوط الأرباح السنوية

0935 جمت - صعد سهم أريد 9.4 في المئة ليصل إلى دينارين في بورصة الكويت صباح اليوم الأحد رغم أن الشركة أعلنت هبوط أرباحها السنوية 42 في المئة.

وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت 26.67 مليون دينار (89.2 مليون دولار) في سنة 2015 مقابل أرباح قدرها 45.72 مليون دينار في سنة 2014.

لكنها أيضا سجلت خسائر بلغت 1.44 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي مقابل خسارة 20 ألف دينار في الربع الأخير من 2014.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن التداولات على سهم أريد "ليست كبيرة" كما أن الصفقات "محدودة جدا" وتتم بعدد قليل من الاسهم لا يمكن التعويل عليه.

وأضاف الدليمي أن ارتفاع السهم قد يكون نتيجة مباشرة لاعلان توزيعات "جيدة" للشركة عن سنة 21015 رغم هبوط ألأرباح.

وأوصى مجلس إدارة أريد بتوزيع أرباح نقدية بواقع 100 فلس لكل سهم عن سنة 2015.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.26 في المئة إلى 5154 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 4.5 في المئة إلى 827.4 نقطة.

وقال الدليمي إن وضع السوق "جيد" رغم ضعف السيولة.