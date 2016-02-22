مؤشرات بورصة الكويت ترتفع صباحا

0618 جمت - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم حيث صعد المؤشر الرئيسي 0.09 في المئة إلى 5136 نقطة ما كما ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.08 في المئة إلى 829.6 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن حركة مؤشرات البورصة لم يعد ممكنا التكهن بها نظرا لوجود حالة من التذبذب الشديد تسود التداولات.

وقال إن هناك تحركا على بعض الأسهم لاسيما تلك التي انخفضت أمس.

وأضاف صبري "نعاني من غياب للمحفزات وتردد وعدم استقرار وعدم رغبة في المغامرة من قبل المتداولين."

وبلغت قيمة التداولات نحو 800 ألف دينار فقط بعد مرور نحو عشرين دقيقة على بدء الجلسة.

وارتفعت أسهم زين 1.4 في المئة وألافكو 5.3 في المئة وجي اف اتش 3.9 في المئة في مستهل الجلسة.