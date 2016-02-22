سوقا الإمارات ترتفعان والأسهم القيادية تهبط ببورصة قطر

0719 جمت - ارتفعت سوقا أسهم الإمارات العربية المتحدة في تعاملات هادئة في بداية جلسة التداول اليوم الاثنين غير أن الأسهم القيادية لقطاعي العقارات والمرافق هبطت ببورصة قطر.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.5 في المئة حيث صعد سهم جي.إف.إتش المالية الأكثر تداولا 2.8 في المئة متجها نحو تسجيل ارتفاع للجلسة السابعة على التوالي إذ يحقق السهم قفزات كبيرة منذ أن قالت شركة المتكاملة كابيتال -ذراع الأسواق المالية لمجموعة أبوظبي المالية- يوم الأربعاء إنها رفعت حصتها في جي.إف.إتش إلى عشرة في المئة مقابل 7.4 في المئة في السابق.

وزاد سهم أرابتك 1.7 في المئة بعد أن قفز 8.3 في المئة أمس الأحد. وسجلت الشركة صافي خسارة بلغ 360 مليون درهم (98.02 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول بما يمثل تراجعا عن قبل عام وتحسنا عن الربع السابق.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 في المئة بدعم من قطاع العقارات وزاد سهما إشراق العقارية ورأس الخمية العقارية أكثر من 1.5 في المئة.

لكن مؤشر بورصة الدوحة هبط 0.4 في المئة وسط تراجع أسهم شركات التطوير العقاري والمرافق.

ونزل سهم بروة العقارية 2.7 في المئة بعد أن تحولت الشركة إلى تسجيل خسارة بواقع 518 مليون ريال (142.3 مليون دولار) في الربع الأخير. وبلغ ربح الشركة في الفترة ذاتها قبل عام 2.10 مليار ريال وأوصى مجلس إدارتها بتوزيعات نقدية بقيمة 2.2 ريال للسهم دون تغير يذكر عن العام السابق.

وانخفض سهم إزدان العقارية 1.1 في المئة. وأعلنت الشركة المتخصصة في التطوير العقاري الأسبوع الماضي أن أرباحها قفزت 27 في المئة في الربع الأخير.

وهبط سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 4.9 في المئة. وقال المدير العام لشركة المرافق الحكومية أمس الأحد إن الشركة تخطط لبناء قدرات لتوليد ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية لتنويع مصادرها من الطاقة بعيدا عن النفط والغاز ضمن مشروع مشترك مع قطر للبترول.