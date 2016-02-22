المؤشر الأردني يرتفع وسط قيمة تداول جيدة

1325 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار المضاربات في أسهم صغيرة وسط قيمة تداول جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الإثنين مرتفعا بنسبة 0.14 بالمئة إلى 2130.84 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 9.6 مليون دينار مقارنة مع سبعة ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وقال عامر المعشر محلل مالي إن بورصة عمان تشهد تذبذبا نسبيا منذ أسبوع ولكن الأهم أن المؤشر محافظ على مستواه فوق الحاجز النفسي 2100 نقطة.

وأضاف المعشر "معظم قيمة التداول صفقات داخلية وليست سيولة حقيقية."

وانخفض سهم الملكية الأردنية 1.07 بالمئة إلى 0.92 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 2.03 بالمئة إلى 2.41 دينار.

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 2.49 بالمئة إلى 5.35 دينار وسهم البنك الأهلي 1.53 بالمئة إلى 1.32 دينار.

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