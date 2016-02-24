هبوط بورصة الكويت صباحا بعد تصريحات النعيمي حول النفط

0626 جمت - هبطت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الأربعاء بعد تصريحات لوزير النفط السعودي علي النعيمي نصح فيها بعدم توقع أن يؤدي اتفاق النفط الأخير إلى خفض الإنتاج الذي وصل إلى مستويات قياسية مرتفعة في بعض الدول الشهر الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية 0.09 في المئة إلى 5161 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.13 في المئة إلى 835 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن السوق قرأ تصريحات النعيمي "بشكل سلبي" لأن المستثمرين كانوا يتوقعون أن يتم خفض الانتاج بعد الوصول لهذه المستويات القياسية.

وأضاف الدليمي "لا نتوقع أن ينخفض السوق (الكويتي) بشكل كبير.. جلسة أمس كانت قوية ومن الطبيعي أن نرى جني أرباح في جلسة اليوم لأنه من الصعب أن يكون هناك جلستين بنفس القوة."

وهبطت أسهم زين 1.4 في المئة وبنك وربة 1.1 في المئة والمباني 1.2 في المئة وإيفا 1.9 في المئة.

وارتفعت أسهم بنك الخليج واحدا في المئة وجي اف اتش 3.5 في المئة والبنك الأهلي المتحد البحريني اثنين في المئة.