مؤشرات بورصة الكويت تنهي الأسبوع على ارتفاع

0955 جمت - أنهت مؤشرات بورصة الكويت الأسبوع على ارتفاع قبل عطلة طويلة نسبيا بسبب الأعياد الوطنية.

وأغلق المؤشر الكويتي اليوم الأربعاء مرتفعا 0.16 في المئة عند مستوى 5174.7 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.21 في المئة إلى 838.2 نقطة.

وقال مصطفى بهبهاني رئيس المجموعة الخليجية للاستشارات الاقتصادية لرويترز إن التذبذب في بورصة الكويت هو المسيطر مبينا أن المضاربات هي التي تطغى حاليا على التداولات.

وأوضح أن توزيعات الشركات لسنة 2015 تعتبر "جيدة" ومازال السوق يتفاعل إيجابيا معها.

واشار بهبهاني إلى أن القلق من "التقشف" في الكويت قائم لكن حتى الآن "لم يتم تطبيقه" على الأرض.

وقالت صحف محلية اليوم إن نوابا في البرلمان طلبوا من الحكومة تأجيل تنفيذ أي خطط لتقليص الدعم لمدة عام حتى يستعد لها المواطنون.

وارتفعت اسهم أمريكانا 1.9 في المئة وبيت التمويل الكويتي 3.03 في المئة وبنك الخليج 1 في المئة.