مؤشرات السعودية ومصر ترتفع صباحا مع تحسن أسعار النفط

0823 جمت - ارتفعت مؤشرات الأسهم السعودية والمصرية صباح اليوم الأحد مع تحسن أسعار النفط التي قفزت في جلسة الجمعة إلى 37 دولارا وهو أعلى مستوى منذ الخامس من يناير كانون الثاني.