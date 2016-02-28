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مؤشرات بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

Sun Feb 28, 2016 10:17am GMT
 
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1005 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد على ارتفاع وسط حالة من التفاؤل بتحسن أسعار النفط.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.73 في المئة إلى 5212.7 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.2 في المئة إلى 839.7 نقطة.

وقاد سهم أمريكانا الذي مني بخسائر في جلسات سابقة الأسهم القيادية المرتفعة اليوم وصعد 3.74 في المئة إلى 2.22 دينار.

كما ارتفعت أسهم زين 1.4 في المئة ومجموعة الصناعات 1.75 في المئة وفيفا 1.1 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة.

بينما هبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 2 في المئة والمباني 1.2 في المئة وألافكو 2.02 في المئة.

وبلغت قيمة التداولات ثمانية ملايين دينار.

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  يتبع
 