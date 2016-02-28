مؤشرات البورصة المصرية تغلق مرتقعة

1250 جمت - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية مرتفعة اليوم الأحد في ظل موجة ارتفاعات تشهدها أسواق المنطقة لاسيما بورصات الخليج.

وأغلق المؤشر المصري الرئيسي مرتفعا 1.26 في المئة كما صعد المؤشر الثانوي 0.84 في المئة.

وارتفعت أسهم البنك التجاري الدولي 0.94 في المئة والمصرية للاتصالات 6.67 في المئة وجلوبال تليكوم 4.55 في المئة. في حين تراجع سهم جهينة 6.79 في المئة.

----------------------------------

1005 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد على ارتفاع وسط حالة من التفاؤل بتحسن أسعار النفط.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.73 في المئة إلى 5212.7 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.2 في المئة إلى 839.7 نقطة.