المؤشر السعودي يغلق مرتفعا وسط صعود شبه جماعي للأسهم
1304 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع وسط صعود غالبية الأسهم في ظل ارتفاع معنويات المتعاملين بصعود النفط إلى 37 دولارا وهو أعلى مستوى منذ الخامس من يناير كانون الثاني.
وزاد المؤشر 1.94 بالمئة إلى 6092.01 نقطة.
وقاد الارتفاعات سهم سابك بمكاسب 2.4 بالمئة.
وزادت أسهم جرير والمراعي والسعودي الفرنسي وينساب والراجحي وجبل عمر وسبكيم بين 0.5 و7.6 بالمئة.
ولم يتراجع بنهاية التعاملات سوى الاسسمنت السعودية واسمنت القصيم بخسائر 0.8 بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب.
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1250 جمت - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية مرتفعة اليوم الأحد في ظل موجة ارتفاعات تشهدها أسواق المنطقة لاسيما بورصات الخليج. يتبع