مؤشرات الكويت ترتفع صباحا وسط تداولات ضعيفة

0630 جمت - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الثلاثاء لكن القيمة المتداولة ظلت ضعيفة وبلغت مليون دينار بعد مرور نحو نصف ساعة من الجلسة.

وارتفع المؤشر الكويتي الرئيسي 0.42 في المئة إلى 5229 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.41 في المئة إلى 844.5 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن هناك توقعات بتحسن السوق خلال الفترة المقبلة وهو ما يجعل المتداولين يحجمون عن الشراء ترقبا لهذا التحسن.

واضاف أن الأسهم القيادية ليس عليها تداولات "وهناك حالة من الترقب والانتظار" لاقتراب مواعيد الجمعيات العمومية لهذه الشركات رغبة في الحصول على التوزيعات.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.4 في المئة وبيت التمويل الكويتي واحدا في المئة وطيران الجزيرة 1.2 في المئة.