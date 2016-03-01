المؤشر السعودي يغلق مرتفعا وأسهم مصر تنخفض

1330 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي ينهاية تعاملات الثلاثاء بدعم من صعود أسعار النفط فيما أغلقت البورصة المصرية على انخفاض وسط نزول معظم الأسهم القيادية.

وصعد المؤشر السعودي 1.45 بالمئة إلى 6180.66 نقطة وسط تداولات قيمتها ستة مليارات ريال.

وقاد الارتفاعات سهما سابك وموبايلي بمكاسب 1.7 بالمئة و6.7 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم جبل عمر وصافولا وينساب والمتقدمة والراجحي والسعودي للاستثمار بين 0.5 و5.9 بالمئة.

وانخفضت أسهم بنك الرياض 0.4 بالمئة وأسمنت اليمامة 1.4 بالمئة والمواساة 0.2 بالمئة.

وفي القاهرة أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة متراجعا 0.5 بالمئة عند 6115.5 نقطة وسط صعود أربعة اسهم فقط بين 30 سهما مدرجا عليه واستقرار أربعة آخرين وتراجع الأسهم المتبقية.

وكسر المؤشر مستوى الدعم الذي كان يفع عند 6125 وسط توجهات معظم المتعاملين للبيع في غياب الأخبار الإيجابية المحفزة على الصعود.

وقاد النزول سهما التجاري الدولي وأوراسكووم تليكوم بخسائر 1.9 بالمئة و3.4 بالمئة.