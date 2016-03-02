مؤشرات بورصة الكويت ترتفع صباحا

0617 جمت - صعدت الأسهم القيادية في بورصة الكويت صباح اليوم الأربعاء في ظل حالة من التفاؤل لاسيما مع تحسن اسعار النفط بشكل نسبي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية 0.1 في المئة إلى 5241 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.62 في المئة إلى 845 نقطة.

وصعد سعر الخام الأمريكي 65 سنتا أو اثنين بالمئة ليصل إلى 34.40 دولار للبرميل يوم الثلاثاء في حين صعد خام برنت إلى 36.81 دولار للبرميل.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن السوق الكويتي تأثر إيجابيا بارتفاع الأسواق العالمية لاسيما الآسيوية والأمريكية بالإضافة لتحسن أسعار النفط.

وقال الدليمي "كل الأمور تشير إلى تحسن.. لكن سوقنا يحتاج بعض الوقت حتى يلحق بهذه التطورات لأنه بطيء في ردود الأفعال ولا يزال هناك تردد في الدخول .. إنه يحتاج بعض الوقت لكنه سوف يواكب هذا الزخم."

وصعدت أسهم زين 2.8 في المئة وكيبكو 1.9 في المئة وأمريكانا 0.9 في المئة وبنك بوبيان 2.5 في المئة.