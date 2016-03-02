تحركات محدودة لبورصات الخليج صباحا وتباطؤ صعود أرابتك

0719 جمت - شهدت أسواق الأسهم الخليجية تحركات محدودة في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد المكاسب التي حققتها على مدى عدة أيام لكن أحجام التداول كانت كبيرة وسط معنويات إيجابية بصفة عامة بفضل تعافي أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة بعدما صعد 1.5 بالمئة أمس الثلاثاء. ويبدو أن موجة صعود سهم أرابتك الأكثر تداولا في البورصة تشهد تباطؤا إذ ارتفع السهم 6.7 بالمئة بعدما قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ 15 بالمئة في الجلستين السابقتين.

وجاء صعود أرابتك بعدما أظهرت بيانات البورصة أن الرئيس التنفيذي السابق للشركة حسن إسميك رفع حصته فيها إلى 11.91 بالمئة من 11.81 بالمئة.

وشهدت أسهم أخرى يفضلها المتعاملون المحليون ودفعت السوق للصعود في الأيام الأخيرة موجة بيع لجني الأرباح اليوم الأربعاء حيث نزلت أسهم بيت التمويل الخليجي (جي.إف.اتش) 0.6 بالمئة وأملاك للتمويل 1.2 بالمئة.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 بالمئة مع انخفاض أسهم اتصالات 0.9 بالمئة بينما تباين أداء أسهم نشطة أخرى سجلت تحركات محدودة.

وانخفض مؤشر البورصة القطرية 0.3 بالمئة مع هبوط سهم شركة أريد للاتصالات 5.7 بالمئة. وأظهرت نتائج أعمال الشركة صعود صافي ربح الشركة بنسبة 555 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي لكنها اقترحت خفض توزيعاتها السنوية إلى ثلاثة ريالات للسهم من أربعة ريالات في العام السابق بعد تضرر عملياتها الخارجية من اضطرابات وضعف العملة.