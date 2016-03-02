مبيعات الأجانب والمؤسسات المحلية تهبط ببورصة مصر

1255 جمت - دفعت مبيعات الأجانب ومؤسسات المال المحلية بورصة مصر للإغلاق منخفضة وسط تحسن نسبي في السيولة خلال معاملات اليوم الاربعاء.

وهبط المؤشر المصري الرئيسي 0.64 بالمئة ليغلق عند 6076.6 نقطة والمؤشر الثانوي 0.31 بالمئة ليغلق عند 353.2 نقطة.

وبلغت قيم التداول 435.784 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والاجانب إلى البيع بينما مالت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 77.9 بالمئة من المعاملات والعرب على 12.5 بالمئة والمؤسسات على 74.3 بالمئة.

وواصل سهم بلتون ارتفاعه بالحد الأقصى وسط اختفاء عروض البيع من على السهم. وقالت البورصة اليوم في بيان للمستثمرين إن مضاعف ربحية السهم بلغ 888 مرة.

ومضاعف الربحية هو ناتج قسمة سعر السهم السوقي على نصيب السهم الواحد في الأرباح وكلما زاد مضاعف الربحية زادت مخاطر الاستثمار في السهم.

وبنهاية معاملات اليوم هبطت أسهم التجاري الدولي 1.3 بالمئة وهيرميس 2.8 بالمئة وبالم هيلز 1.8 بالمئة وإيديتا 1.7 بالمئة وإعمار مصر 3.1 بالمئة.