المبيعات المحلية تهبط ببورصة مصر صباحا والسعودية ترتفع

0850 جمت - دفعت مبيعات المتعاملين المحليين بورصة مصر للتراجع في بداية معاملات اليوم الخميس وسط مبيعات على معظم الأسهم القيادية.

وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 0.62 بالمئة ليصل إلى 6039.1 نقطة والمؤشر الثانوي 0.48 بالمئة ليصل إلى 351.5 نقطة.

وبلغت قيم التداول 40.289 مليون جنيه.

وأظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الخميس أن نشاط الشركات في مصر انكمش للشهر الخامس على التوالي في فبراير شباط مع استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 91.6 بالمئة من التداولات حتى الآن والأفراد على 85 بالمئة.

وخسرت أسهم بالم هيلز 1.3 بالمئة والتجاري الدولي 0.3 بالمئة وهيرميس 1.6 بالمئة وإعمار مصر 1.8 بالمئة والمصرية للاتصالات اثنين بالمئة.

وشارك في التراجع أسهم القلعة 1.65 بالمئة وطلعت مصطفى 1.2 بالمئة وسوديك 1.04 بالمئة وحديد عز 0.9 بالمئة وواصل سهم بلتون ارتفاعه بالحد الأقصى دون وجود أي طلبات للبيع على السهم.

وفي الرياض صعد مؤشر السوق 0.26 بالمئة ليصل إلى 6188.3 نقطة بدعم من أسهم البتروكيماويات.