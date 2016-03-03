البورصة الأردنية تنهي الأسبوع على ارتفاع

1315 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع هو الأعلى منذ شهر بدعم شراء محدود في أسهم قيادية وسط سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس مرتفعا بنسبة 0.26 بالمئة إلى 2142.37 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 12.4 مليون دينار مقارنة مع 13.6 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال جواد الخاروف محلل مالي إن البورصة تشهد حركة تحسن نسبية بفعل شراء انتقائي في بعض الأسهم القيادية.

وارتفع سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 6.23 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 0.46 بالمئة إلى 2.15 دينار.

وتراجع سهم مصفاة البترول 0.91 بالمئة إلى 4.35 دينار وسهم الملكية الأردنية 1.07 بالمئة إلى 0.92 دينار.

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1235 جمت - ساعدت مشتريات الأجانب على سهم البنك التجاري الدولي ومشتريات العرب على بعض الأسهم القيادية بورصة مصر في الصعود خلال معاملات اليوم الخميس نهاية الاسبوع.