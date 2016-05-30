تباين مؤشرات بورصة الكويت صباحا

0630 جمت - تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في بداية معاملات اليوم الاثنين بعد إلغاء المفاوضات المتعلقة ببيع شركة أخرى تسيطر عليها العائلة في صفقة بعدة مليارات من الدولارات.

وكانت أدبتيو للاستثمار اتفقت في فبراير شباط على شراء حصة قدرها 69 في المئة في الكويتية للأغذية (أمريكانا) من الخير الوطنية للأسهم والعقارات التي تديرها مجموعة الخرافي. لكن الخير أعلنت أمس الأحد أن صفقة البيع ألغيت.