المؤشر الأردني ينخفض وسط تداولات ضعيفة

1220 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم بفعل عمليات بيع محدودة على معظم الأسهم وسط قيمة تداول ضعيفة في سوق يفتقد للاستثمار المؤسسي.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الاثنين متراجعا بنسبة 0.06 بالمئة إلى 2106.42 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.8 مليون دينار مقارنة مع سبعة ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن العوامل المؤثرة في بورصة عمان ماتزال قائمة وأهمها شح السيولة وغياب الاستثمار المؤسسي إلى جانب نقص المحفزات والأخبار.

وأضاف أن "نحن بحاجة لتدفق روح جديدة في السوق."

وانخفض سهم البنك العربي 0.15 بالمئة إلى 6.32 دينار وسهم مناجم الفوسفات 2.44 بالمئة إلى 3.59 دينار.

وتراجع سهم الملكية الأردنية 1.38 بالمئة إلى 0.71 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 1.36 بالمئة إلى 2.17 دينار.

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