بورصة مصر تصعد صباحا بدعم من مشتريات على الأسهم القيادية

0905 جمت - ارتفعت الأسهم المصرية في بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط عمليات شرائية على الأسهم القيادية وتنفيذ صفقة على نحو 14 بالمئة من أسهم إيديتا للصناعات الغذائية.

وصعد المؤشر المصري الرئيسي 0.57 بالمئة ليصل إلى 7495.54 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.12 بالمئة ليصل إلى 374.45 نقطة.

وبلغت قيم التداول 1.053 مليار جنيه منها أكثر من 900 مليون جنيه من خلال تنفيذ صفقة على سهم إيديتا للصناعات الغذائية.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع. واستحوذ الأجانب على 84 بالمئة من المعاملات بفضل صفقة إيديتا فيما استحوذت المؤسسات على 91 بالمئة من المعاملات.

وكسبت أسهم إيديتا 0.8 بالمئة والتجاري الدولي 1.3 بالمئة وهيرميس وجلوبال تليكوم واحدا بالمئة وبالم هيلز 0.8 بالمئة.

وشاركت في الصعود أسهم بايونيرز بارتفاع نسبته 0.6 بالمئة وسوديك 0.4 بالمئة والمصرية للاتصالات 0.12 بالمئة وحديد عز 0.13 بالمئة في حين نزل سهم طلعت مصطفى 1.17 بالمئة.