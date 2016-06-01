جي إف اتش البحرينية تعتزم إصدار صكوك بمبلغ 150 مليون دولار وتأسيس مؤسسة مالية إسلامية في أبوظبي

الكويت أول يونيو حزيران (رويترز) - قالت مجموعة جي إف اتش البحرينية اليوم الأربعاء إنها تعتزم إصدار صكوك بمبلغ 150 مليون دولار مبينة أنه سيتم استخدام هذه الصكوك "لسداد الديون القائمة وسيتم استغلال الفائض النقدي في الاستثمارات المستقبلية."

وأوضحت المجموعة التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية في بيان لبورصة الكويت أنها تعتزم أيضا تأسيس مؤسسة مالية إسلامية مع مجموعة أبوظبي المالية في المنطة المالية الحرة الجديدة في سوق أبوظبي العالمي برأسمال مصرح به بقيمة 100 مليون دولار.

وقال البيان إن هذه المبادرة لتأسيس مؤسسة مالية إسلامية "تخضع لاستكمال المتطلبات التنظيمية والحصول على موافقة الجهات الرقابية وهذه المتطلبات والموافقات هي في طور الإنجاز."